Cessione Osimhen: De Laurentiis spera di incassare questa cifra fra gennaio e giugno 2025

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica riferisce la cifra che De Laurentiis spera di incassare nel 2025 dalla cessione di Victor Osimhen, dopo il prestito al Galatasaray che servirà a non deprezzarne il valore:

"Molto meglio VO9 in esilio a Istanbul che per quattro mesi fuori dalla rosa, come il tecnico leccese aveva temuto alla chiusura del mercato europeo. La gestione di un giocatore così ingombrante sarebbe stata tutt’altro che agevole. Il cannoniere nigeriano ha già voltato pagina e ha cominciato la sua avventura con l’ennesima mossa spiazzante: la scelta della maglia con il numero 45: quello molto caro al suo amico Mario Balotelli. Il Pallone d’Oro africano ha poi limato fino a tardi - persino dopo aver superato le visite mediche - i termini e le clausole dell’accordo con la dirigenza del club di Istanbul, facendo slittare fino a sera l’annuncio ufficiale del suo trasferimento.

Il Napoli ha seguito e continuerà a seguire l’avventura in Turchia di Osimhen con grande interesse, sperando che il bomber ritrovi la serenità perduta e ritorni a essere protagonista in campo: quello che serve per riattirare su di lui le attenzioni di qualche top club, dopo il flop di questa estate. De Laurentisi conta di incassare tra gennaio e giugno almeno i 75 milioni della nuova clausola rescissoria inserita nel contratto di VO9 e intanto si deve accontentare di aver risparmiato i 10 milioni netti del suo stipendio, che saranno pagati dal Galatasaray".