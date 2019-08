Sky - Cessione di Chiriches al Sassuolo opzione concreta, superati i problemi per il rinnovo di Maksimovic

Calcio mercato Napoli - Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio, giornalisti di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’opzione di vendere Chiriches al Sassuolo per il Napoli è quanto mai concreta anche perché pare siano risolti i problemi relativi al rinnovo di Maksimovic e, di conseguenza, c’è abbondanza nel reparto arretrato e quindi potrebbe avvenire una cessione che sarebbe, in tal caso, indolore per così dire”.