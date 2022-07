Cerchione: "Petagna va al Monza, affare sbloccato! Le cifre"

Calciomercato Napoli - Andrea Petagna diventerà presto un calciatore del Monza. Nemmeno in panchina ieri per l'amichevole contro l'Adana Demirspor, l'attaccante è in uscita dal Napoli e sbloccherà l'arrivo di un nuovo attaccante in azzurro. Nei prossimi giorni si può concludere l'operazione con la società brianzola. Molto legato ad Adriano Galliani, l'ex punta del Milan potrebbe dunque ritrovare il dirigente che lo ha visto crescere calcisticamente.

Petagna-Monza, si sblocca la cessione del Napoli

A raccontare l'imminente chiusura Petagna-Monza, è il collega Luca Cerchione: