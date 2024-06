Cerchione: "Napoli-Buongiorno, il Torino continua a rifiutare contropartite tecniche"

Calciomercato Napoli, ultimi aggiornamenti dal giornalista Luca Cerchione, a proposito delle trattative con il Torino per Buongiorno.

"Ad oggi, il Torino continua a rifiutare contropartite nell’affare che porterebbe Alessandro Buongiorno al Napoli. 40 milioni di euro cash la richiesta dei granata, cifra che potrebbe essere pareggiata dai partenopei aggiungendo alcuni bonus alla parte fissa. Non c’è ancora un’offerta ufficiale ma i club si stanno parlando e hanno imbastito la trattativa, per la chiusura della quale - in senso positivo o negativo - bisognerà pazientare un po’".