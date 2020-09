Cengiz Under in pole, ma il Napoli non vuole andare per le lunghe e ritorna a sondare Chiesa. Quotazione in calo e non solo, Commisso stavolta potrebbe cedere [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Di Cengiz Under ed il Napoli ve ne avevamo parlato in esclusiva il 24 maggio con tanto di dettagli a riguardo sull'interesse di Cristiano Giuntoli per il turco. "Cencio", così come lo amano chiamare i tifosi giallorossi, resta sempre la prima scelta per rinforzare l'out offensivo destro rimasto orfano dell'addio di Josè Callejon. Ad oggi in rosa c'è Matteo Politano, ma da solo non può bastare. Lo scambio con Milik non è semplice sia per la quantificazione delle contropartite da mettere a bilancio ma anche per la vicenda che vide il Napoli fare esposto nei confronti della panchina romanista al san Paolo in quanto non rispettosa delle norme anti-Covid. Al di là di queste schermaglie, l'affare Under-Milik si stoppa e si ravvia ogni giorno senza trovare la giusta quadratura. Bisogna sistemare tutti i tasselli di una trattativa lunga che si spera possa sbloccarsi quanto prima.

SONDAGGIO NAPOLI PER CHIESA

Il Napoli, come suo solito, non abbandona però altri profili per quella zona di campo. Secondo quanto ci risulta, c'è stato un sondaggio recente anche per Federico Chiesa (anche lui in orbita Ramadani) che ha tutta la voglia di lasciare Firenze in virtù di un contratto in scadenza tra due anni. All'orizzonte c'è l'Europeo ed il ragazzo vorrebbe giocarsi le sue chance in una squadra più competitiva dei viola che potrebbero schierarlo da esterno di centrocampo in un 3-5-2 ridimensionando molto il potenziale del classe '97. Commisso non si opporrebbe alla cessione anche se sa bene di non poter più chiedere i 70 milioni di un anno fa. Ad oggi Federico non vale più di 40-45 milioni ed il Napoli ha dei calciatori che potrebbero far comodo a Iachini (Petagna su tutti visto che stanno cercando un 9). Chiesa oggi guadagna 1.6 milioni ed il Napoli potrebbe spingersi più o meno alle cifre offerte a Under ovvero 2,5 più qualche bonus. Vedremo se quella partenopea di sondare il talento fiorentino è stato un bluff pokeristico per mettere fretta alla Roma oppure no.

