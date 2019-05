Alla cena di ieri in quel di Villa D'Angelo non si è brindato solamente in un clima sereno e disteso. Mentre i giocatori si dilettavano tra balli e canti nel mentre di una portata e l'altra, Aurelio De Laurentiis, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al di là della cena, ha parlato con i suoi fedelissimi anche di mercato e delle strategie attuare nella prossima sessione estiva.