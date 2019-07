Niccolò Ceccarini, giornalista di Tmw Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Genoa per Rog si è spinto ad offrire 16 milioni di euro ma ora il Genoa può cambiare le carte in tavola dopo la cifra incassata per la cessione di Barella”.