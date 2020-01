"Nel giro di due giorni Lobotka sarà un giocatore del Napoli, domani la firma di Demme, dopo le visite mediche a Roma". E' questo il tweet di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tmw Radio. Arrivano ulteriori conefrme, dunque, anche su Stanislav Lobotka, il quale seguirà Diego Demme atteso domani per visite mediche. Subito un doppio rinforzo in mediana per Gennaro Gattuso.