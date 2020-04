Ceccarini: "Il Real vuole Fabian a tutti i costi, ma resterà a Napoli anche l'anno prossimo. In attacco piace molto Azmoun"

Ultimissime calciomercato Napoli. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche degli ultimi rumors in casa Napoli:

"Fabian Ruiz resterà anche il prossimo anno a Napoli. Il Real Madrid lo vorrebbe a tutti i costi ma solo un’offerta fuori mercato potrebbe far vacillare il club azzurro e a oggi sembra quasi impossibile che tutto questo possa succedere. Per l’attacco si è aggiunto anche il nome di Azmoun, che piace molto, anche se lo Zenit San Pietroburgo non sembra intenzionato a venderlo. Il Napoli è alla finestra, l’attaccante iraniano potrebbe diventare un’ipotesi concreta se dovesse partire Milik".