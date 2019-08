Ultissimisse calcio mercato - La situazione in casa Roma è incandescente dal punto di vista delle operazioni di mercato. Con la grana Dzeko da risolvere, i giallorossi sono ancora alle prese con la caccia all'erede di Kostas Manolas, passato al Napoli proprio in questa sessione di mercato. Dopo aver seguito a lungo Toby Alderweireld del Tottenham, sfumato dopo la chiusura del mercato in terra inglese, adesso Petrachi ha messo gli occhi su Daniele Rugani della Juventus e si sarebbe iniziato a muovere in maniera molto concreta.

Rugani Roma

A quanto pare, infatti, il giocatore avrebbe già dato il suo assenso, secondo quanto riportato dalla Corriere dello Sport, al trasferimento nella Capitale sulla base di un ingaggio da tre milioni all'anno circa. Adesso resta da trovare l'intesa tra le due società: possibile un prestito oneroso a cifre basse e un obbligo di riscatto a circa 25 milioni. Ricordiamo che per la Juventus in questo momento le cessioni rappresentano una priorità per risanare il bilancio dopo gli ultimi sforzi fatti in sede di calciomercato.