Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sulle tracce di Adam Ounas c'è il Monza di Berlusconi, fresco di promozione in Serie A.

L'algerino Ounas potrebbe sbarcare in Brianza, i contatti sono in corso. E' un Monza scatenato sul mercato. Tante sono le piste battute da Adriano Galliani, che vuole costruire una squadra competitiva anche in Serie A. E il preferito in attacco è Adam Ounas.