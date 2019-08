Simone Verdi rischia di diventare un caso per il Napoli. Come infatti riferisce Cronache di Napoli oggi in edicola, l’ex attaccante del Bologna piace al Torino ma manca ancora l'intesa tra la società granata e il club partenopeo. Alla fine, quindi, non è escluso che il giocatore potrebbe anche restare, con reciproca insoddisfazione delle parti.