CdM - Zielinski ha spazzato via le voci di una cessione: vuole restare a Napoli

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski si è di fatto tolto dal mercato. Tutti vociferavano della possibilità di andare via, con l'interesse del Bayern, ma ieri il polacco in nazionale ha spazzato via tutte le voci.

Zielinski, il futuro è a Napoli

Sul futuro di Zielinski a Napoli, il Corriere del Mezzogiorno scrive:

Una tribù degli scontenti dunque abbastanza ampia da cui però si è tirato fuori Zielinski, nonostante il calo nella seconda parte della stagione potesse dar adito all’idea di ricercare nuove esperienze. Piotr ha espresso con convinzione il suo desiderio, ha fatto riferimento al contratto rinnovato all’estate del 2020, con scadenza nel 2024, che gli consente di guadagnare 4 milioni a stagione. Lo scenario è cambiato a La Spezia, all’ultima di campionato quando Zielinski è tornato al gol dopo più di quattro mesi. Non segnava dalla gara d’andata contro il Barcellona, in campionato addirittura dalla sfida contro l’Atalanta di inizio dicembre. Zielinski al Picco si raccontò con autocritica e voglia di riscatto: «La mia prima parte della stagione è stata buona, poi la seconda parte è stata un po’ sotto livello, però mi rifarò l’anno prossimo. Farò belle cose perché questa seconda parte non è stata ai miei livelli. Ci è mancato qualcosa, penso alle partite contro le piccole, contro Empoli e Spezia abbiamo lasciato per strada nove punti».

