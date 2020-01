CdM - Younes via, conteso da Torino, Samp e Parma in prestito oneroso! Llorente resta, accordo vicino per Petagna: le cifre

Ultimissime calciomercato Napoli - Può ancora cambiare qualcosina nel reparto avanzato a disposizione di Gennaro Gattuso, ma nonostante Giuntoli stia per chiudere anche l'affare Andrea Petagna, l'attaccante della SPAL arriverà soltanto in estate. E' per questo che cambia sensibilmente il futuro di Fernando Llorente, diverso è invece quello di Amin Younes che resta in uscita.

Calciomercato Napoli, le offerte per Younes e l'accordo per Petagna: Llorente resta

Queste le ultime, nell'edizione odierna, del Corriere del Mezzogiorno sui nomi di Younes, Llorente e Petagna:

"Younes è in uscita, il Torino ha ceduto Iago Falque al Genoa e sta trattando con il Villarreal per Zaza, potrebbe farsi avanti in maniera più concreta per il prestito oneroso del tedesco su cui ci sono anche Sampdoria e Parma. Su Llorente sono vive le ipotesi Inter, Parma e Real Sociedad ma dovrebbe restare al Napoli che per l’attacco sta insistendo per portare a casa Petagna che arriverebbe a giugno. Il centravanti della Spal ha già l’intesa con il Napoli, il presidente De Laurentiis sta lavorando per raggiu ngere l’accordo con Mattioli. La distanza si è ridotta, l’affare dovrebbe concludersi sui 18 milioni più 2 di bonus, l’intesa è vicina".