Cdm - West Ham su Zielinski, Giuntoli si cautela con due sostituti

Scattano le sirene inglesi per Piotr Zielinski. Il West Ham è interessato al centrocampista polacco e il ds Giuntoli sta preparando le contromosse in caso di cessione, secondo quanto riferito dal Corriere del mezzogiorno.

Il West Ham ha chiesto informazioni per Zielinski, è impegnato nelle trattative per Scamacca e Kostic, Moyes ha chiesto un centrocampista offensivo e gli Hammers hanno fatto un sondaggio con il Napoli. Giuntoli si cautela con le alternative, da molte settimane parla con il Verona per Barak, poi si segue anche la situazione di Grillitsch, centrocampista austriaco svincolato dopo l’esperienza all’Hoffenheim. C’è la concorrenza di Fiorentina, Galatasaray e soprattutto del Brighton.