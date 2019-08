CdM - Visite mediche per Lozano la settimana prossima, guerra di nervi per James

Calciomercato Napoli- L'edizione odierna di Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio al calciomercato, annunciando le visite mediche per Lozano al Napoli già dalla prossima settimana. Dal quotidiano si legge:

"Su James Rodriguez sembra esserci una sfida tra Florentino Perez e Zinedine Zidane, la sua maglia numero 16 è di nuovo in vendita.James e il suo club sono tornati a seguirsi sui social ma Zidane non si scompone, considera El Bandido fuori dal progetto tecnico. Il Napoli osserva e attende mentre sta definendo l'arivo di Lozano che darà il via libera alla cessione di Verdi al Torino.

Si va verso l'esclusione di Lozano contro l'Haugesund per consentirgli di recuperare dall'infortunio, non si ostacolerà la trattativa in dirittura d'arrivo che potrebbe diventare realtà ad inizio settimana prossima rtra lunedì e martedì"