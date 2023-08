CdM - Vice Anguissa: l'identikit del centrocampista, arriverà dall'estero in prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Napoli - Lo stop di Anguissa si proietta anche oltre il calcio d’agosto, perché salterà sicuramente il debutto di Frosinone ed è a forte rischio anche per la prima al Maradona contro il Sassuolo. Per questo motivo, l'infortunio spinge il Napoli ad accelerare i tempi per il rinforzo a centrocampo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno nell'edizione odierna:

"L’identikit è un mediano di spessore e sostanza fisica, un giocatore che per caratteristiche s’avvicini ad Anguissa, dovrebbe arrivare dall’estero con la formula del prestito con diritto di riscatto".