CdM - Summit con tutta la squadra mercato ieri a Roma, messe a punto strategie e prossime mosse. Domani nuovo aggiornamento

Calciomercato Napoli - Quest'oggi, in mattinata, si terranno a Roma le visite mediche di quello che molto probabilmente sarà il primo colpo del Napoli in questo mercato, vale a dire Giovanni Di Lorenzo. Non si ferma però di certo qui la campagna acquisti azzurra e per questo motivo nella giornata di ieri ci sarebbe stato, secondo quanto riportato dal "Corriere del Mezzogiorno", a Roma un summit con tutta la squadra mercato per mettere a punto le strategie e le prossime mosse. Domani, poi, le parti torneranno ad aggiornarsi in occasione della festa di Carlo Ancelotti.