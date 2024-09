CdM su Osimhen: è del Galatasaray ma a termine, non è neanche detto che il prestito duri l’intera stagione

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen è del Galatasaray anche se è a termine perché l’accordo è per il prestito secco e fino a giugno e non è neanche detto che duri l’intera stagione. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli ha ottenuto un’opzione per il rinnovo del contratto per un altro anno, dal 2026 al 2027 che si eserciterà soltanto in caso di mancata cessione nel corso della prossima estate: