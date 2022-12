CdM - Sirigu-Salernitana: conosce già De Sanctis e Nicola, pronta l'alternativa

Napoli - Il Napoli può lasciar andare Sirigu alla Salernitana, che osserva anche altri nomi per il ruolo di portiere in vista del mercato di gennaio. Questo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Salvatore Sirigu è uomo e atleta conosciuto al direttore sportivo Morgan De Sanctis e al tecnico della Salernitana Davide Nicola. Il manager lo ha avuto collega in Nazionale 10 anni fa agli Europei quando erano entrambi i vice di Buffon. L’allenatore invece lo ha avuto al Torino di recente. L’idea è interessante oltre che suggestiva. Chiaro che i granata devono trovare un nuovo numero 1 visto l’infortunio piuttosto serio di Sepe (lesione al polpaccio) che si aggiunge a quelli di Mazzocchi (intervento al ginocchio) e Maggiore (lesione al quadricipite). Sirigu, che a gennaio compirà 36 anni, si dovrebbe ricalibrare nel ruolo di titolare visto che a Napoli è il secondo di Meret. Per lui si tratterebbe di una nuova dimensione. Il passaggio da un top team come quello di Spalletti ad una squadra che invece lotta per non retrocedere. Un’operazione che però comporterebbe da parte del ds napoletano Giuntoli una nuova indagine per trovare un dodicesimo dopo le vicende estive anche tribolate per stabilire le gerarchie dei portieri azzurri.

La dirigenza granata lavora su più tavoli perché conta anche la disponibilità immediata del giocatore per inserirlo a pieno regime. Il prossimo turno è fissato per mercoledì 4 gennaio all’Arechi contro il Milan. Più di 12mila i biglietti staccati in prevendita. Tra i nomi spunta anche quello di Berisha, 33 anni, del Torino e della nazionale albanese. I rapporti tra i cub sono buoni e non è escluso che il passaggio possa concludersi a stretto giro e con un nulla osta: documento necessario che permetterebbe al calciatore di trasferirsi quanto prima a Salerno. La pista che porta a Cragno non è semplice. Molti soldi vuole il Cagliari. Tra i candidati c’è anche Gollini dell’Atalanta. Certo è che il portiere che verrà dovrà accettare il ruolo di traghettatore perché la maglia da titolare è di Sepe.