CdM - Samardzic-Napoli, manca l'accordo col calciatore e s'inserisce la Juve: centrocampista indeciso, due le opzioni

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno ha criticato il mercato di gennaio messo a punto finora dal club di De Laurentiis, raccontando poi le ultime sulla trattativa per Lazar Samardzic:

"Dragusin è andato al Tottenham, su Samardzic, grande obiettivo a cui sta lavorando De Laurentiis da qualche settimana, non ci sono gli accordi su ingaggi, commissioni e diritti d’immagine e si è inserita la Juventus.

Il centrocampista serbo non ha ancora deciso se trasferirsi subito al Napoli o aspettare l’estate per decidere tra altre opzioni che, come la Juventus, in questa fase hanno più appeal. Barak della Fiorentina è un’alternativa ma il Napoli l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto".