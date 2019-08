CdM - Roma ipotesi più concreta per Icardi, pronta un'offerta altissima per l'Inter. Pista Napoli ancora viva, possibile incontro con l'entourage

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi continua ad essere per distacco il nome più chiacchierato di questa sessione di mercato. Il bomber argentino, sfumata quasi definitivamente la pista Juventus, deve ora scegliere il suo destino, con Napoli e Roma sulle sue tracce. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, quella giallorossa rischia di diventare la pista più concreta dal momento che i capitolini sarebbero pronti a presentare all'Inter una offerta da 40-50 milioni più il cartellino di Edin Dzeko.

Icardi Napoli

Al di là di questo, però, l'opzione Napoli è ancora viva dal momento che gli azzurri ha costanti contatti con l'entourage del ragazzo e non è da escludere anche un incontro tra le parti nei prossimi giorni. Due scogli, però, vanno superati per i partenopei: i diritti d'immagine e la situazione di Arek Milik. Insomma, la telenovela Icardi diventa sempre più intricata. E' probabile, però, che la prossima possa essere la settimana decisiva per capire che piega prenderà il futuro del fenomenale attaccante dell'Inter, ormai in uscita dai nerazzurri in quanto separato in casa.