CdM - PSG, all in su Kvaratskhelia e Osimhen: la risposta di De Laurentiis!

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla così del futuro di Kvaratskhelia, fra rinnovo e PSG:

Ma non è tutto, perché secondo il quotidiano il PSG vorrebbe strappare al Napoli sia Osimhen che Kvaratskhelia:

"Per il post Mbappè da Parigi gli occhi sono rivolti verso Napoli, piacciono sia Osimhen che Kvaratskhelia. Per Victor sul mercato le pretendenti tentano la via del risparmio rispetto alla clausola, le prospettive concrete per il suo futuro sono quattro: l’Arsenal e il Chelsea in Premier League, il Paris Saint Germain e l’Al Hilal sul mercato saudita. Osimhen non disputerà le gare di qualificazione al Mondiale con la Nigeria in programma a giugno contro Benin e Sudafrica, ha rimediato un infortunio che lo terrà fermo un mese.

Il Psg vuole Kvaratskhelia, l’ha confermato anche il suo agente Mamuka Jugeli: «L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C’è l’interesse e l’offerta del Psg, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente». La proposta del club di Al Khelaifi ha superato quella del Barcellona di circa 80 milioni di euro presentata in maniera informale qualche mese fa.

De Laurentiis individua in 150 milioni di euro la possibile valutazione di Kvaratskhelia ma l’orientamento del Napoli è definire il talento georgiano intoccabile, perno fondamentale per la rifondazione degli azzurri dopo la stagione fallimentare che li ha spediti fuori dalle coppe europee. È una valutazione tecnica compiuta dagli uomini che stanno lavorando per ricostruire una squadra forte, con un’anima, che abbia la forza di rilanciarsi. Kvara è incedibile anche per Conte che sta trattando con Manna, Chiavelli e il supporto dei rispettivi legali il contratto triennale che dovrebbe legarlo nell’arco di qualche giorno al Napoli".