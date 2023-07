CdM - Pronto il rinnovo di Mario Rui a Castel di Sangro, poi toccherà a Politano-Gaetano

Calciomercato Napoli - Il club azzurro prosegue con le trattative per i rinnovi di contratto. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,

"Il Napoli intanto va avanti sulla strada dei rinnovi: a Castel Di Sangro sarà il turno di Mario Rui, poi con lo stesso agente Mario Giuffredi nel corso del mese di agosto si affronteranno le situazioni di Politano e Gaetano. Giuffredi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Gaetano: «Il futuro di Gianluca è tutto da decifrare. A Castel di Sangro tornerà a correre e poi bisogna capire le aspettative dell’allenatore. Per me è un talento inespresso, questo deve essere l’anno della consacrazione. A Napoli o in un’altra squadra deve giocare con più continuità. I giocatori di talento lo diventano giocando»".