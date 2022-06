CdM - Ospina non ha trovato ancora squadra: solo spifferi e contatti degli agenti, ma nel futuro del Napoli c'è Meret

Calciomercato Napoli - Situazione portieri, ecco le ultime dal Corriere del Mezzogiorno su Ospina e Meret:

"Ospina sembra appartenere al passato ma in realtà non ha ancora trovato una nuova sistemazione, i suoi procuratori girovagano tra vari spifferi e contatti. Il futuro del Napoli tra i pali sembra ripartire da Meret, che nel caso sarà chiamato a convincere Spalletti che nella sua prima annata si è affidato ad Ospina, concedendo ad Alex soltanto l’Europa League.

L’allenatore vuole la costruzione dal basso che può essere sia corta che lunga, del resto con Ospina ci ha lavorato tanto e l’ha ribadito: «L’uscita dal basso con il portiere è il futuro. Dire il contrario è un messaggio sbagliato che si dà ai giovani. In futuro andrà a giocare anche fuori dalla lunetta dell’area di rigore. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi. Per un gol preso da un errore con i piedi del portiere ne fai dieci perché cominci bene l’azione”. Messaggi chiari, il Napoli è «work in progress» e le riflessioni partono proprio dalla porta".