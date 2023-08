CdM - Non è svanito il sogno Koopmeiners mentre si chiude per Gabri Veiga: la situazione

Calciomercato Napoli - Proseguono le manovre per il centrocampo con l'uscita di Piotr Zielinski e le trattative per Gabri Veiga e Koopmeiners. Ne parla l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"Le manovre per il centrocampo non sono terminate: la trattativa per Zielinski con l’Al Hilal è intensa, in fase avanzata. Il Napoli chiede 35 milioni di euro, dall’Arabia Saudita sono arrivati a 30 milioni mentre per l’ingaggio l’Al Hilal si è spinto fino a quota 16 milioni a stagione. Mentre il pressing su Koopmeiners, ieri assente per una contusione nell’amichevole contro la Pergolettese, non è svanito, il fronte più caldo per sostituire Zielinski porta a Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo. Il Napoli ha presentato un’offerta di 30 milioni di euro, è disposto ad avvicinarsi ai 40 milioni della clausola rescissoria con i bonus o magari inserendo qualche contropartita tecnica. Gabri Veiga ha già detto sì al Napoli e anche spiegato al Celta Vigo di voler cogliere quest’opportunità dopo aver assaporato nei mesi scorsi l’interesse di Paris Saint Germain, Arsenal e Chelsea".