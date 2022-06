CdM - No a Deulofeu se resta Mertens: il Napoli cercherà un giovane che gli faccia da vice!

Calciomercato Napoli, il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per l'acquisto di Gerard Deulofeu, il cui trasferimento a Napoli dipenderà in gran parte dal futuro di Dries Mertens.

Deulofeu al Napoli dipende da Mertens

Al momento, infatti, la trattativa per Deulofeu al Napoli è stata messa in stand-by. Prima di concludere l'operazione, il Napoli vuole conoscere con certezza quale sarà il futuro dell'attaccante belga, ancora in bilico tra il rinnovo e l'addio.

Anche Mertens sarà svincolato dal 1 luglio, "ma potrebbe decidere di restare alle condizioni del Napoli qualora non dovessero arrivare offerte congrue". De Laurentiis gli ha offerto un rinnovo a stipendio più che dimezzato e ora si attende di conoscere la risposta del belga.

Deulofeu

Deulofeu, però, non aspetterà in eterno. Certo è che se Mertens dovesse restare al Napoli, l'affare Deulofeu finirebbe per saltare. In quel caso, riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli potrebbe propendere per un calciatore più giovane che possa fare da vice-Mertens.