CdM - Niente James e Fabian non brilla da trequartista, Ancelotti pronto a tornare al 4-4-2

Calcio mercato Napoli - La chiusura del mercato estivo rappresenta anche l'epilogo definitivo della telenovela James Rodriguez, a lungo inseguito dal Napoli ma per il quale non è mai stata raggiunta l'intesa con il Real Madrid: il giocatore è stato a lungo ai margini del progetto di Zidane ma De Laurentiis si era detto disposto ad accoglierlo solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ferma, invece, la posizione del club spagnolo, che voleva cederlo ma solo a titolo definitivo.

Il colombiano era una richiesta di Carlo Ancelotti, che cercava giocatori in grado di dare una maggiore qualità alla manovra offensiva del Napoli, mancando in mezzo al campo un vero e proprio regista. Era perfetto per il 4-2-3-1 pensato dal tecnico ex Milan. In quella posizione nelle prime due uscite di campionato non ha brillato particolarmente Fabian Ruiz e per questo motivo è probabile un ritorno al 4-4-2, come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, con uno tra Mertens e Lozano accanto a Milik o Llorente.