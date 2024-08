CdM - Napoli, oggi Brescianini poi arriva Gilmour! Si aspettano offerte per Gaetano e Folorunsho

Calciomercato Napoli, oggi è il giorno di Brescianini! Arriva a Villa Stuart per le visite mediche il giovane centrocampista del Frosinone che sta per trasferirsi in azzurro in prestito oneroso di 1 milione di euro più obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro, la metà dei quali andranno al Milan.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, quello di Brescianini è solo il primo acquisto a centrocampo. "Il prossimo obiettivo è Gilmour del Brighton", assicura l'edizione odierna del quotidiano.

Poi sarà tempo delle cessioni: nel reparto di centrocampo partirà sicuramente Gaetano, che ha l'accordo con il Cagliari anche se manca l'intesa con il Napoli, e poi Folorunsho che aspetta un'offerta dalla Lazio di Baroni.