CdM - Napoli, offerta da 35 milioni per Dovbyk: spunta la preferenza dell'ucraino

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta i movimenti per l'attacco di Manna e svela l'offerta che è disposto a fare il Napoli per Artem Dovbyk:

"Riguardo all’attacco, Manna si muove nell’attesa che arrivino per Osimhen proposte congrue, corrispondenti al valore della clausola di 130 milioni di euro. I grandi obiettivi per il centravanti sono Lukaku e Dovbyk. Il Napoli ha dei colloqui frequenti col Girona, squadra in cui piace anche l’esterno sinistro Miguel Gutierrez, e per Dovbyk è disposto ad un investimento di 35 milioni di euro. L’Atletico Madrid al momento non va oltre i 25 milioni ma è forte del gradimento dell’attaccante ucraino che preferirebbe rimanere in Spagna e giocare le coppe europee. Nella lista dei profili graditi per l’attacco c’è anche Santiago Gimenez del Feyenoord che, però, si guarda intorno nella speranza di giocare ancora le gare europee e confida nella Coppa America come vetrina".