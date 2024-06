CdM - Napoli-Buongiorno, offerti 32 milioni più Ostigard! Il Torino prende tempo

Calciomercato Napoli, via alla rivoluzione in difesa! Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle strategie del Napoli per rinforzare il reparto arretrato, a partire dalla trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno.

Per Buongiorno il Napoli ha offerto 32 milioni più il cartellino di Ostigard al Torino che è fermo sulla richiesta di 40 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Manna vorrebbe accelerare, il Toro prende tempo, attende gli Europei sperando nell’inserimento anche di altre concorrenti e il Napoli si cautela tenendo viva l’opzione Hermoso.