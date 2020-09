CdM - Nandez-Napoli, nell'affare può rientrare Ounas: novità sulla formula dell'operazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Con l’addio di Allan, il Napoli ha bisogno di un «equilibratore» in mezzo a tanti giocatori di qualità. Un centrocampista di gamba, adatto sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1. Gattuso ha rivelato il suo gradimento per Nandez del Cagliari, lunedì a Milano Giuntoli ha incontrato il direttore sportivo Carta e soprattutto il procuratore Pablo Bentancourt. Il Cagliari chiede 35 milioni più 5 di bonus anche perché il 10% della vendita va al Boca Juniors ma l’inserimento di Ounas rende tutto più praticabile. Di Francesco vuole un esterno offensivo per il suo 4-3-3, il Napoli è pronto a cederlo al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il club del presidente Giulini vuole convincere Ounas con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione, il Leicester gli propone uno stipendio da 2,2 milioni ma ha intenzione di dare al Napoli meno di 10 milioni di euro".