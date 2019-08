CdM - Llorente tentato dal Manchester United, Solskjaer non ha il centravanti

Il primo obiettivo del Napoli per l'attacco è Mauro Icardi, il piano B resta Fernando Llorente. In questa settimana gli azzurri dovrebbero conoscere il loro nuovo attaccante. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Lo spagnolo è tentato anche dal Manchester United che, dopo Lukaku, sta per cedere anche Sanchez all’Inter. Solskjaer non ha in organico un centravanti classico. Llorente sarebbe il centravanti classico, strutturato, aumenterebbe la capacità del Napoli di riempire l’area di rigore, rafforzando il reparto offensivo nei duelli aerei, nella capacità di lavorare di sponda per gli inserimenti dei compagni. Llorente non oscurerebbe Milik che ieri ha lavorato in palestra.