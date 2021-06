CdM - L’idea è affidare a Meret il ruolo di titolare: contatti per provare ad allungare il contratto

Calciomercato Napoli - La base è solida, il progetto tecnico del Napoli parte da ciò che c’è in casa ma ci sono delle riflessioni in corso, imposte anche dai contratti che disegnano un orizzonte precario. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“L’idea è affidare a Meret il ruolo di titolare, ci sono anche dei contatti per provare ad allungare il contratto dell’ex Udinese. Dovrebbe partire Ospina che piace all’Atalanta. Se partisse Ospina, ci sono varie idee per sostituirlo: Sepe sarebbe utile anche come prodotto del vivaio per le liste, c’è anche l’opzione Consigli che va in scadenza nel 2022”