Cdm - La clausola rescissoria blocca l'ufficialità di Kim al Napoli

Kim al Napoli, siamo ai dettagli. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il difensore coreano è ad un passo dal Napoli: restano da ultimare alcuni dettagli.

Le questioni concrete, invece, riguardano gli affari che nell’arco di qualche giorno potrebbero sbloccarsi. La priorità è Min Jae Kim, il difensore sudcoreano che sostituirà Koulibaly. Il Napoli è pronto ad accoglierlo a Castel di Sangro dopo che avrà sostenuto le visite mediche. Sono ancora in discussione gli ultimi dettagli, tra cui una clausola rescissoria di 45 milioni di euro valida dall’estate del 2024. È arrivata la conferma anche dai suoi agenti alla stampa sudcoreana: «Ha accettato la proposta del Napoli, non ha ancora firmato, se non ci sarà nulla di sbagliato nella revisione potremo trasferirci al Napoli entro questa settimana».