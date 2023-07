CdM - Kilman è la prima scelta: problema FPF per il Wolves, Napoli pronto ad un nuovo assalto

Calciomercato Napoli - Kilman è la prima scelta come erede di Kim che ha speso parole d’amore per i tifosi del Napoli e il coro in suo onore, da ieri i calciatori britannici e svizzeri sono equiparati ai comunitari. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,

"Il Napoli, proprio in virtù della partenza di Kim, avrebbe due slot liberi per gli extracomunitari: sia quello con il vincolo delle presenze in Nazionale che il secondo, quello libero. Considerando, però, le idee di De Laurentiis, il desiderio di esplorare mercati nuovi, lo status da comunitario per Kilman non è un fattore da sottovalutare".

Lopetegui, l’allenatore del Wolverhampton al podcast «Pure Football» di Guillem Balague ha dichiarato: «Abbiamo perso molti giocatori e c’è la sensazione che il club voglia venderne altri».

"Il Napoli è consapevole dei problemi del Wolverhampton con il fair play finanziario e attende il momento giusto per sferrare un nuovo assalto", svela il quotidiano.