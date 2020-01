Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea come Andrea Petagna non fosse l'unico nome per rinforzare l'attacco del Napoli. Secondo il quotidiano, in lizza c'era anche Mateta con gli azzurri che avrebbero fatto un'offerta molto importante al Mainz: "L’alternativa era Mateta e il Napoli anche nella mattinata di ieri ha offerto 20 milioni più bonus per acquistare l’attaccante francese, il Mainz ha rifiutato la proposta"