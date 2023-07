Calciomercato Napoli - Da una parte il vice Di Lorenzo, dall’altra il centrocampista. Il Napoli è a lavoro per rinforzare l’organico e Rudi Garcia sembrerebbe aver puntato un connazionale per la mediana.

Mercato Napoli, Guarcia pensa a lui per il centrocampo

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il neo tecnico del Napoli avrebbe individuato in Lucas Tousart dell’Hertha Berlino per il rinforzo a centrocampo che potrebbe arrivare anche a titolo definitivo in cambio di Diego Demme.