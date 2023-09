CdM - Ecco perché il rinnovo di Osimhen non si sblocca: due i nodi

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen scatenato in nazionale in attesa che si sbizzarrisca anche in maglia azzurra, dove però già vanta una media di tre reti ogni 261 minuti per un gol uno ogni 87. La speranza è che possa timbrare subito il cartellino al rientro già col Genoa e soprattutto che arrivi anche quell’attesissima firma sul contratto finora sempre slittata.

Rinnovo Osimhen, perché non si sblocca

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’accordo tra le parti ancora non c’è poiché bisogna sbloccare i nodi relativi alla clausola rescissoria e ai diritti d’immagine. Dopo un'estate intera a trattare e a respingere le offerte dall'Arabia e non solo, si lavorerà anche nelle prossime settimane per cercare di arrivare a una fumata bianca definitiva.