CdM - Domani Mario Giuffredi in Germania per parlare con Di Lorenzo!

Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno in edicola gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, 48 ore dopo l'incontro avvenuto a Napoli tra il suo agente Mario Giuffredi, il ds Giovanni Manne e l'allenatore Antonio Conte.

Di Lorenzo

Com'è noto, le parti si sono accordate per una sorta di patto di non belligeranza, un modo per consentire a Di Lorenzo di affrontare l'Europeo con serenità, senza farsi distrarre dalle voci di mercato. In ogni caso, Conte è stato molto chiaro e non sembra essere disposto a cedere. Da parte sua Di Lorenzo "è sensibile al pressing della Juventus, che gli propone un ingaggio di 4 milioni a stagione".

C'è però una novità: secondo il Corriere del Mezzogiorno, domani il suo agente Mario Giuffredi volerà in Germania per parlare faccia a faccia con Di Lorenzo! Mentre il ds Manna proverà a ricucire lo strappo tra club e capitano.