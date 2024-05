CdM - Di Lorenzo incedibile per Conte, ma sarà difficile trattenerlo: interesse concreto di due squadre

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla così del futuro di Giovanni Di Lorenzo:

"Kvaratskhelia è incedibile come Di Lorenzo per Conte, anche se la strada per bloccare i progetti di cessione per il capitano è ancora tortuosa visto anche l’interesse concreto di Inter e Juventus. L’agente Mario Giuffredi al programma «Si Gonfia la Rete» ha risposto alle voci filtrate riguardo all’idea di Conte di considerare incedibile il capitano del Napoli: «Dovevano pensarci prima di comunicare a Giovanni che sarebbe potuto andare via. Se lo ha messo in discussione vuol dire che non lo vogliono più. Io non ho nessun interesse, quando il calciatore rinnovò con il Napoli non presi nemmeno un euro, lo feci solo perché volevo rimanesse in azzurro». De Laurentiis ha dichiarato di non voler trattenere gli scontenti ma sarà fondamentale una mediazione per ripartire dalle migliori risorse interne".