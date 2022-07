CdM - Deulofeu piace in Liga, ma l'attaccante ha dato priorità al Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli- Tutto in stand-by per Gerard Deulofeu. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, sebbene lo spagnolo sia un obiettivo azzurro per rinforzare l’attacco, la trattativa è ancora ferma a distanza di settimane:

I contatti per Deulofeu non si sono mai interrotti anche se Napoli e Udinese non hanno mai raggiunto un accordo. Il talento spagnolo nel 4-3-3 può rappresentare una soluzione su entrambe le corsie o una “variante” da 4-2-3-1, come sotto punta, dove del resto avrebbe giocato Dybala. Il Napoli conosce i costi dell’operazione: una ventina di milioni per il cartellino, circa tre d’ingaggio al calciatore che ha mercato in Spagna, piace a Villarreal, Betis Siviglia e Real Sociedad. Deulofeu ha dato priorità al Napoli, attende le mosse del club di De Laurentiis.