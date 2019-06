CdM - Commisso sblocca l'affare Veretout-Napoli: occhi anche su Almendra

Veretout e Almendra sono obiettivi in entrata del Napoli come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’insediamento di Commisso alla Fiorentina potrebbe sbloccare a breve la questione Veretout ma c’è bisogno prima di realizzare qualche cessione. Il Napoli pensa anche ad un altro profilo, ad un centrocampista che sappia fornire la «regia lunga», con la visione di gioco e la capacità di sviluppare il calcio in verticale che piace ad Ancelotti. Almendra, che ha caratteristiche simili ad Allan, è un giovane di prospettiva sempre gradito, al Mondiale Under 20 ha trovato poco spazio per alcuni disguidi con il ct Batista, questa situazione potrebbe spingere il Boca ad accettare la proposta di 20 milioni di euro presentata dal Napoli qualche mese fa ma anche in questo caso per accelerare c’è bisogno di qualche cessione"