CdM - Buongiorno-Napoli, l'ultima offerta al Torino: cash più Ostigard, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Manna insiste per Alessandro Buongiorno, ma resta la distanza fra domanda e offerta col Torino di Cairo. Nell'ultima proposta, c'era la contropartita Ostigard, a raccontarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La priorità è la difesa, il Napoli lavora costantemente su Hermoso in attesa di sbloccare la situazione di Buongiorno. Persiste distanza tra le parti: il Torino non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 40 milioni, il Napoli non va oltre i 32 con l’inserimento di una contropartita come Ostigard. Sul reparto arretrato incombe anche la situazione di Di Lorenzo che non ha abbandonato i suoi tormenti e a breve potrebbe comunicare a Conte il desiderio di andar via. Manna lavora anche per i rinforzi sulle fasce laterali: se partisse Mario Rui, Spinazzola a parametro zero rappresenta un’opportunità molto concreta".