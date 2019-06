CdM - Atletico Madrid pronto ad alzare l'offerta per Hysaj, a 20 milioni si può chiudere. Juve defilata, solo un sondaggio dallo United

Resta tutto da scrivere il futuro di Elseid Hysaj. Il terzino azzurro, infatti, è stato messo in lista di sbarco da Carlo Ancelotti, soprattutto dopo l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la Juventus si sarebbe defilata nella corsa per l'albanese, mentre da parte del Manchester United è stato fatto solo un sondaggio. L'opzione più concreta è quella dell'Atletico Madrid: a quanto pare, infatti, i colchoneros sono disposti ad alzare l'offerta iniziale di 15 milioni viste le difficoltà per arrivare a Semedo e la possibile partenza di Arias. A 20 milioni si potrebbe raggiungere l'accordo.