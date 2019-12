CdM annuncia - Bozza d'intesa con Lobotka: quadriennale a 2mln! Assalto a metà gennaio: doppio affare col Verona, pronti 30 mln

Calciomercato Napoli - La priorità del momento in casa SSC Napoli è il regista da regalare a Gennaro Gattuso per i prossimi sei mesi, è su questo che sono al lavoro De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiunge:

"In entrata la priorità è il regista, Lobotka del Celta Vigo sembra al momento l’ipotesi più praticabile, c’è già una bozza d’intesa su un quinquennale a 2 milioni a stagione. In prospettiva per l’estate a metà gennaio dovrebbe essere definito l’assalto per Amrabat e Rrahmani, entrambi i calciatori hanno dato priorità al Napoli che dovrebbe sborsare 30 milioni nelle casse del Verona".