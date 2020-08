Calciomercato - La fumata bianca tra Edinson Cavani, attaccante 33enne, e il Benfica è attesa per lunedì. L’uruguaiano ex Napoli è atteso a Lisbona lunedì, dopo la finale Champions. Per lui è pronto un contratto di tre anni, con un ingaggio di 8 milioni di euro l’anno più bonus. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.