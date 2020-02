Ultime notizie Calciomercato - Edinson Cavani sta decidendo il suo futuro. L'ex bomber del Napoli ha visto sfumare il suo accordo con l'Atletico Madrid, motivo per cui al momento è ancora su piazza per cercare un nuovo team per la prossima stagione col suo contratto con il PSG che scade il 30 giugno 2020.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Cavani avrebbe ricevuto un'offerta clamorosa da parte di Beckham e del suo Inter Miami. 11 milioni di euro a stagione per giocare in MLS.