Sportitalia - Cavani apre all'Inter, tornerebbe volentieri in Italia se sfumasse l'affare Lukaku

Calciomercato - Edinson Cavani sa dell’Inter e ne parlato con il suo compagno uruguaiano Diego Godin. Aggiungiamo qualcosa: Cavani tornerebbe volentieri in Italia, ma prenderà una decisione definitiva quando Inter e Paris Saint-Germain entreranno nel vivo. L’ex Napoli aveva deciso di andare fino in fondo al contratto in scadenza nel 2020 per poi decidere con calma il suo futuro. A parametro zero le opportunità non mancherebbero. Cavani si sente una prima scelta, non si sente inferiore a Lukaku e aspetta le mosse ufficiali dell’Inter che si muoverà in modo concreto quando e se memorizzasse il definitivo naufragio della trattativa per Lukaku.