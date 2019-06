Eurosport, Maillard-Pacini a CN24: "Insigne-PSG, lui vuole andare via ma il club è concentrato sull'affare De Ligt"

Ultime notizie calcio Napoli - Guillaume Maillard-Pacini, di Eurosport, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Il PSG è in una fase di transizione per il futuro di Leonardo ad esempio. Per quanto riguarda Insigne, noi sappiamo che Lorenzo vuole andare via. Anche se al momento non ci sono molte offerte. In questo momento il club francese è concentrato su De Ligt nelle ultime ore.

Cavani-PSG, il club sta pensando ad un rinnovo. Lui sta bene a Parigi, i tifosi lo apprezzano molto e questo è importante.

Lozano è apprezzato, ma di concreto con il PSG non c’è nulla. Il mercato è iniziato martedì, c’è tempo. Invece per il Napoli è una pista molto concreta.

Su Allan: è una pista un po’ meno calda, ma resta un obiettivo del PSG. Anche perché al momento il club è concentrato sull’acquisto di De Ligt”.